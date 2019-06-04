تعرف على فرقة "هوك آي" الخاصة بحماية ترامب من الإرهاب

رافقت فرقة من الحرس الخاص الرئيس الأمريكي خلال زيارته الرسمية إلى بريطانيا، بحسب صحيفة "The Sun" البريطانية.
فبحسب الصحفية، ترافق فرقة "هوك آي" ترامب أينما ذهب، وستكون على أهبة الاستعداد إبان زيارته الرسمية لبريطانيا.
وتعتبر هذه الفرقة إحدى فرق مكافحة الاعتداء السرية، وتم تشكيلها في أعقاب محاولة الاغتيال الفاشلة ضد الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان في عام 1981، ووظيفتها الوحيدة هي حماية الرئيس الأمريكي.
تسمى الفرقة الخاصة بترامب "Hawkeye Mogul"، أي عين الصقر المغولي.
وأن كل عميل في الفرقة مزود ببندقية من طراز" SR-16"، ومسدس، وقنابل صوتية. وهم مدربون تدريبا خاصا على مكافحة الكمائن والقتال عن قرب.
ويخوض عملاء الفرقة المخصصة من أجل حماية ترامب دورة تدريبية تمتد ثمانية أشهر، ولا يجتازها سوى 10 في المئة من المرشحين المحتملين.
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