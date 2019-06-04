وخلال المؤتمر قال المسؤول عن البرمجيات في "أبل"، كريغ فديريغي، إن مستقبل iTunes سيتغير لتحل محله 3 تطبيقات في هواتف "آيفون" وحواسب "ماك"، هي "أبل ميوزيك" و"أبل بودكاست" و"أبل تي في".
وأوضحت "أبل" أن التطبيقات المذكورة ستسهل وتحسن إمكانيات مستخدمي حواسب "ماك"، وتمكنهم من التمتع بالموسيقى والأفلام والمسلسلات والملفات الصوتية والرقمية المفضلة لديهم.
وطرحت تطبيقات "آي تيونز" منذ العام 2001، لتساعد مستخدمي أجهزة "أبل" على الاستمتاع بالموسيقى ومشاهدة الأفلام والمسلسلات، وتصنيف الأعمال في قوائم يمكن تنسيقها من خلال الحاسب مع أجهزة "آي بود" و"آي باد".
كما اعتبرت متاجر "آي تيونز ستور" الإلكترونية التي كان يشتري من خلالها المستخدمون الأفلام والموسيقى عبر الإنترنت ثورة تقنية حين ظهورها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سنوات على استخدامه.. "أبل" تتخلى عن واحد من أهم تطبيقاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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