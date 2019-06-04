بعد سنوات على استخدامه.. "أبل" تتخلى عن واحد من أهم تطبيقاتها

أعلنت شركة "أبل" خلال مؤتمرها السنوي الأخير عن نيتها التخلي عن تطبيق iTunes الشهير، الذي اعتاد عليه مستخدمو أجهزتها لسنوات طويلة.

وخلال المؤتمر قال المسؤول عن البرمجيات في "أبل"، كريغ فديريغي، إن مستقبل iTunes سيتغير لتحل محله 3 تطبيقات في هواتف "آيفون" وحواسب "ماك"، هي "أبل ميوزيك" و"أبل بودكاست" و"أبل تي في".

وأوضحت "أبل" أن التطبيقات المذكورة ستسهل وتحسن إمكانيات مستخدمي حواسب "ماك"، وتمكنهم من التمتع بالموسيقى والأفلام والمسلسلات والملفات الصوتية والرقمية المفضلة لديهم.

وطرحت تطبيقات "آي تيونز" منذ العام 2001، لتساعد مستخدمي أجهزة "أبل" على الاستمتاع بالموسيقى ومشاهدة الأفلام والمسلسلات، وتصنيف الأعمال في قوائم يمكن تنسيقها من خلال الحاسب مع أجهزة "آي بود" و"آي باد".

كما اعتبرت متاجر "آي تيونز ستور" الإلكترونية التي كان يشتري من خلالها المستخدمون الأفلام والموسيقى عبر الإنترنت ثورة تقنية حين ظهورها.