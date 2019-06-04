وجاء في الخبر الذي نشرته الشركة على موقعها في شبكة "تويتر"، أن "الهبوط الناجح للمركبة "دراغون" يشير إلى انتهاء بعثة الشركة السابعة عشرة إلى المحطة الفضائية الدولية والعودة إلى الأرض".
أطلقت مركبة الشحن "دراغون" التي تعود لشركة "سبيس إكس" إلى المحطة الفضائية الدولية يوم 4 مايو المنصرم والتحمت بالمحطة الفضائية الدولية يوم 6 منه وانفصلت عنها يوم 3 يونيو الجاري وفي الساعة 0.55 من يوم الثلاثاء بتوقيت موسكو هبطت بنجاح على المنصة المخصصة في المحيط الهادئ.
تجدر الإشارة إلى أن المركبة "دراغون" هي المركبة الوحيدة حاليا التي يمكنها نقل الحمولات من المحطة الفضائية الدولية إلى الأرض.
كانت هذه تفاصيل خبر هبوط ناجح لمركبة الشحن "دراغون" على المنصة المائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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