أردوغان: نتباحث مع كل الجهات المعنية بملف سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تواصل مباحثاتها مع كل الجهات المعنية بملف سوريا، معربا عن استعداده للتباحث مع نظيريه الأمريكي والروسي عند أي حالة طارئة بخصوص إدلب.

وقال أردوغان، إن بلاده تواصل مباحثاتها مع كل من له علاقة بخصوص سوريا وإدلب ومنبج وشرق الفرات.. مواقفنا ثابتة وستبقى كذلك".

وأعرب أردوغان عن أسفه لدعم الولايات المتحدة تنظيمات إرهابية في سوريا بالسلاح والعتاد، قائلا "هذا الدعم ليس بالقليل، ومن جهة أخرى نحن نطلب شراء هذه الأسلحة بأموالنا، إلا أنها (أمريكا) لا تبيعنا، وفي الحقيقة هذا أمر مثير للتفكير".