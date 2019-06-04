بريطانيا تحث الصين على احترام حقوق الإنسان فى ذكرى أحداث تيانانمين

حثت بريطانيا الصين على السماح لمواطنيها بالاحتجاج السلمى والتمتع بحرية التعبير فى بيان فى ذكرى مرور 30 عاما على حملة شنتها الحكومة الصينية على محتجين فى ميدان تيانانمين فى بكين. وقال جيريمى هنت وزير الخارجية البريطانى فى البيان "الناس فى الصين ما زالوا غير قادرين على ممارسة حقهم فى الاحتجاج السلمى". وأضاف "نواصل حث الحكومة الصينية على احترام حق الناس فى حرية التجمع وتنظيم الاجتماعات والحق فى حرية التعبير وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها فى الدستور الصيني والقانون الدولي".

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