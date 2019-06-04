ووجه ترامب الشكر لماى لأدائها وظيفة رائعة.
وقال إنه لا يعرف توقيت مغادرة ماى لمنصبها لكن يتعين عليها أن تبقى قليلا، مضيفا"دعونا نبرم هذا الاتفاق".
ويلتقى الرئيس الأمريكى وماى برجال أعمال بريطانيين وأمريكيين فى اليوم الثانى من الزيارة الرسمية لترامب إلى بريطانيا. وسيعقدان مؤتمرا صحفيا فى وقت لاحق.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب لرئيسة وزراء بريطانيا: سنبرم اتفاقا تجاريا كبيرا جدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.