اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

تعرف على أسباب شهرة مطار لوكلا ووصفه بالأخطر على مستوى العالم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
اكتسب مطار لوكلا فى نيبال شهرة عالمية لسببين، الأول أنه الأخطر على مستوى العالم فى عملية هبوط الطائرات لوقوعه بين الجبال، علما بأنه يضم مدرج واحد بطول 527 مترا، والسبب الثانى أنه يعتبر فى كثير من الأحيان نقطة الانطلاق والبداية للراغبين فى تسلق قمة جبل ايفرست.

ولخطورة الهبوط فى مطار لوكلا الذى يعرف باسم تنزينج هيلارى وضعت هيئة الطيران المدنى فى جمهورية نيبال شروطا أمام الطيارين منها أن يكون الطيار له خبرة لا تقل عن 100 ساعة فى الإقلاع والهبوط من المدارج الصغيرة.

واشترطت هيئة الطيران المدنى فى نيبال، أن يكون الطيار له 10 رحلات على الأقل فى هذا المطار رفقة مدرب طيران محترف، علما بأن الرحلات بين مطارى لوكلا وكاتماندو العاصمة النيبالية تقلع فى النهار فقط فى ظروف جوية معينة وليس فى أى وقت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسباب شهرة مطار لوكلا ووصفه بالأخطر على مستوى العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا