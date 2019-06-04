تعرف على أسباب شهرة مطار لوكلا ووصفه بالأخطر على مستوى العالم

ولخطورة الهبوط فى مطار لوكلا الذى يعرف باسم تنزينج هيلارى وضعت هيئة الطيران المدنى فى جمهورية نيبال شروطا أمام الطيارين منها أن يكون الطيار له خبرة لا تقل عن 100 ساعة فى الإقلاع والهبوط من المدارج الصغيرة.
واشترطت هيئة الطيران المدنى فى نيبال، أن يكون الطيار له 10 رحلات على الأقل فى هذا المطار رفقة مدرب طيران محترف، علما بأن الرحلات بين مطارى لوكلا وكاتماندو العاصمة النيبالية تقلع فى النهار فقط فى ظروف جوية معينة وليس فى أى وقت.
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