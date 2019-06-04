وأدت صلاة العيد مع قادة السعودية جموع من المصلين، بالإضافة إلى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وفق الصور التي نشرتها وسائل الإعلام في المملكة.
إلى ذلك، وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على حسابه في "تويتر" تهنئة للمسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة العيد، وكتب بهذه المناسبة يقول: "أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام".
كانت هذه تفاصيل خبر الملك السعودي وولي عهده يؤديان صلاة العيد في المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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