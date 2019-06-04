ارتفاع عدد الشهداء الى ما يزيد عن 35 شهيدا….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ارتقى قبل قليل عدد من الشهداء لا يقل عن خمس برصاص المجلس العسكري الانقلابي بمدينة الخرطوم بحري ليرتفع عدد الشهداء إلى ما يزيد عن ٣٥ شهيد.

الرحمة والمغفرة لشهداء الوطن

عاجل الشفاء للجرحى والمصابين

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