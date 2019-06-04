بالصور: صلاه العيد بمدينة ودمدني ولاية الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - 4 يونيو، 2019 الخليج 365: #عيد_شهيد #مجزره_القياده_العامه Advertisements المادة السابقة أردوغان: تركيا ملتزمة بشراء منظومة “إس-400” مع روسيا

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