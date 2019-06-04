إيران تعليق على أحداث السودان… تتحدث عن “نزاع مسلح على السلطة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدرت الخارجية الإيرانية، صباح اليوم الثلاثاء، أول تعليق على الأحداث الأخيرة التي شهدتها السودان، وتحدثت عما أطلقت عليه “نزاعا مسلحا على السلطة”.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سيد عباس موسوي، عن قلق بلاده الشديد لاندلاع نزاع مسلح على السلطة في السودان.

وأرجع موسوي هذا النزاع إلى التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوداني.

وقال موسوي: “نأمل أن تحترم جميع الفرق في السودان مطالب الشعب السوداني، وأن تنهي الاختلاف الحالي، وأن تعود إلى مسار تأمين الأمن والاستقرار للشعب السوداني”. سبوتنيك المادة السابقة صحيفة الغارديان : المستبدون العرب يتآمرون لإحباط آمال الاصلاحيين في السودان المقالة القادمة أردوغان: تركيا ملتزمة بشراء منظومة “إس-400” مع روسيا

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