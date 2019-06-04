 اللجنة التسيرية لنقابة بنك السودان ندين مجزرة القيادة العامة ونعلن العصيان المدني 

الخليج 365 :

السادة العاملين ببنك السودان المركزي الشرفاء،

في البدء نترحم على شهدائنا وعاجل الشفاء للجرحى.

كما تابعتم أقدم المجلس العسكرى علي فض اعتصام القيادة العامة مستخدماً العنف المفرط والرصاص الحي مخلفا عشرات الشهداء ومئات الجرحي في مجزرة يندى لها الجبين ويدينها كل ذو قلب سليم وعقل حر.

إننا في بنك السودان المركزي ندين ونشجب هذه المجزرة وكجزء من تجمع المصرفيين السودانيين نعلن العصيان المدنى وندعو جميع الزملاء للمشاركة الفاعلة في العصيان العام الي حين اسقاط المجلس العسكري الدموى وتحقيق مطالب الثورة.

الوحش يقتل ثائرا

والأرض تنبت الف ثائر

يا كبرياء الجرح لو متنا لحاربت المقابر

إعلام اللجنة