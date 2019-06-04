الاتحاد الإفريقي يدين “العنف” بالسودان ويدعو إلى تحقيق فوري وشفاف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدان الاتحاد الإفريقي، الإثنين، العنف ضد معتصمي العاصمة السودانية الخرطوم، داعيا إلى إجراء تحقيق “فوري” و”شفاف” من أجل مساءلة المسؤولين عن ذلك.

جاء ذلك في بيان صادر عن المفوضية الإفريقية التي تعتبر الأمانة العام للاتحاد وجهازه التنفيذي، نشر عبر الموقع الرسمي للتكتّل القاري.

ونقل البيان عن رئيس المفوضية، التشادي موسى فكي، قوله: “ندين، بشدة، أعمال العنف التي اندلعت اليوم بالخرطوم، وأدت إلى سقوط عدة قتلى وجرح مدنيين”.

ودعا فكي إلى “إجراء تحقيق فوري وشفاف، من أجل مساءلة جميع المسؤولين”، داعيا في الوقت نفسه “المجلس العسكري الانتقالي في السودان إلى حماية المدنيين من المزيد من الأذى”.

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