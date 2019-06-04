صور وفيديو: اداء صلاة العيد و الغائب اليوم الثلاثاء والمجلس الانقلابي يعلن غداً الاربعاء اول ايام عيد الفطر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ادى االاف من المصلين صلاة العيد و الغائب في السودان اليوم الثلاثاء بساحات الاحياء والمساجد ، فيما اعلن المجلس العسكري الانقلابي غداً الاربعاء اول ايام عيد الفطر.

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