السودان: المجلس العسكري يعلن إلغاء الاتفاق مع المتظاهرين ويدعو لانتخابات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قرر المجلس العسكري السوداني الثلاثاء إلغاء اتفاقه الرامي إلى انتقال السلطة والذي سبق وأبرم مع المتظاهرين، وفقا لما جاء على لسان رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. كما صرح البرهان أن الانتخابات ستجري في غضون تسعة أشهر. التصريحات جاءت عقب فض الاعتصام المطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين والذي أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا.

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