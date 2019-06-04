الأمم المتحدة تدين بشدة الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يدين بشدة العنف والتقارير التي أشارت للاستخدام المفرط للقوة، من قوات الأمن السوداني ضد المدنيين.

واقتحمت قوات الأمن السوداني، اليوم الاثنين، ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة المجلس العسكري في العاصمة الخرطوم، صباح الاثنين، وقتل ما لا يقل عن 13 شخصا في أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي، وفق ما أفادت “رويترز”.

وقال شهود من موقع الاعتصام، إن قوات الأمن السوداني أغلقت الشوارع في مركز العاصمة الخرطوم واقتحمت موقع الاعتصام وسط إطلاق نار، فيما أقدم المعتصمون على إغلاق الطرقات بالحجارة وإحراق إطارات السيارات في أم درمان بالخرطوم.

وكان تجمع المهنيين قد دعا صباح اليوم المواطنين السودانيين في الخرطوم إلى تسيير المواكب والاتجاه إلى ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة لدعم المعتصمين ضد المجلس العسكري، كما دعا ضباط الجيش لحماية المعتصمين.

وحمل تجمع المهنيين المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية فض الاعتصام وقمع المتظاهرين والتعرض لهم.

وعلى إثر ذلك، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان وقف التفاوض مع المجلس العسكري، والدخول في إضراب سياسي وعصيان مدني اعتبارا من اليوم.