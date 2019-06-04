عاجل..طيران الاتحاد يعلن تأجيل رحلات اليوم الى مطار الخرطوم لمدة 24 ساعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال متحدث باسم الاتحاد للطيران الاماراتي ان الشركة قررت تأجيل رحلة رقم EY632 من أبوظبي إلى الخرطوم، ورحلة العودة رقم EY633 من الخرطوم إلى أبوظبي، التي كان من المقرر مغادرتها اليوم، لمدة 24 ساعة نظراً للوضع الأمني في السودان.

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