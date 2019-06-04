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مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة مجزرة القياة بالسودان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسة مغلقة لمناقشة الأزمة في السودان، بعد مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا خلال فض القوات السودانية، الاثنين، الاعتصام الذي يطالب بتسليم السلطة إلى مدنيين.

وتعقد جلسة مجلس الأمن بعد طلب تقدمت به، الاثنين، ألمانيا وبريطانيا، وفق ما أفاد دبلوماسيون، في وقت أدان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش استخدام قوات الأمن السودانية القوّة المفرطة لفض الاعتصام.

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