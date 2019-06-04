شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعلنت لجنة اطباء السودان ان ضحايا احداث فض ساحة اعتصام الخرطوم ارتفع الى 35 شهيد .

وقالت اللجنة في بيان رسمي “ارتقى قبل قليل عدد من الشهداء لا يقل عن خمس برصاص المجلس العسكري الانقلابي بمدينة الخرطوم بحري ليرتفع عدد الشهداء إلى ما يزيد عن ٣٥ شهيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة اطباء السودان: ارتفاع ضحايا احداث فض ساحة اعتصام القيادة الى 35 شهيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.