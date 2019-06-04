عبد الملك الحوثي: المجلس العسكري دخل في صفقات مع قوى دولية لمصادرة حرية السودانيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن قائد جماعة “أنصار الله”، عبدالملك الحوثي، الاثنين، التضامن مع الشعب السوداني، متهما المجلس العسكري بعقد صفقات مع دول إقليمية لمصادرة حرية السودانيين.

القاهر — سبوتنيك. ونقلت قناة “المسيرة” الناطقة باسم جماعة أنصار الله، عن الحوثي، قوله: “نعلن ونؤكد تضامننا مع الشعب السوداني الشقيق فيما تعرض له من اعتداءات وحشية وإجرامية من جانب المجلس العسكري، ندينها”.

وأضاف: “المجلس العسكري في السودان دخل في صفقات مع قوى دولية وإقليمية للسيطرة على الشعب السوداني الشقيق ومصادرة حريته واستقلاله”.

وأدان الحوثي “تلك الجرائم الوحشية والمساعي الرامية للسيطرة على الشعب السوداني”.

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