غرب دارفور اشتباكات في مناطق راري وبربرا بجبل مرة

قالت حركة تحرير السودان قيادة عبدالواحد ان قوة من الدعم السريع شنت هجوما على عناصر الحركة المتمركزة في مناطق راري وبربرا، بجبل مرة غرب دارفور .

وقال وليد محمد ابكر الناطق بإسم الحركة في بيان يوم الاحد ان قوات الحركة تصدت لقوات تابعة للدعم السريع .

ومن جهة ثانية اعلن وليد عن مقتل المواطن عيسى ادم سليمان رميا بالرصاص وجرح كل من ادم يحي(فتي) ومحمد هرون موسي في اطلاق نار على طريق فينا كتنير بجبل مرة يوم الخميس الماضي.