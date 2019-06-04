اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

غرب دارفور اشتباكات في مناطق راري وبربرا بجبل مرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
قالت حركة تحرير السودان قيادة عبدالواحد ان قوة من الدعم السريع شنت هجوما على عناصر الحركة المتمركزة في مناطق راري وبربرا، بجبل مرة غرب دارفور .

 وقال وليد محمد ابكر الناطق بإسم الحركة في بيان يوم الاحد ان قوات الحركة تصدت لقوات تابعة للدعم السريع . 

ومن جهة ثانية اعلن وليد عن مقتل المواطن عيسى ادم سليمان رميا بالرصاص وجرح كل من ادم يحي(فتي) ومحمد هرون موسي في اطلاق نار على طريق فينا كتنير بجبل مرة يوم الخميس الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غرب دارفور اشتباكات في مناطق راري وبربرا بجبل مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا