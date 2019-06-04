فاقان أموم أوكييج يسقيل من حزب الحركة الشعبية بقيادة الرئيس سلفاكير

أعلن الأمين العام السابق للحركة الشعبية ، فاقان أموم أوكييج ، عن إستقالته من حزب الحركة الشعبية بقيادة الرئيس سلفاكير ، مشيراً أنه بصدد تكوين حزب جديد.

وقال أموم ، الذي تخلى عن رئاسة المعتقلين السياسيين السابقين الأسبوع الماضي ، خلال فيديو مباشر عبر الفيسبوك يوم الأحد دون أن يكشف عن التفاصيل الكامل عن حزبه الجديد.

وقال السياسي البارز في الحركة الشعبية ، إنه وزملاء آخرين من أصحاب الأفكار المتشابهة سيبدأون في عملية تشكيل حركة معارض لنظام الرئيس سلفاكير، لكنه رفض الكشف عن إسم الحزب السياسي.

وتابع "لقد انهار حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان ، لكن الرؤية والبرامج والأفكار لن تموت أبداً ، لذلك أنا أؤيد الرؤية ، وسيتم مناقشة اسم الحركة ولا يمكنني اتخاذ قرار بمفردي".

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واشار اموم ، أن الحزب جديد سيتم تشكيله على اسس أيديولوجية الحركة الشعبية لتحرير السودان ، بهدف تحقيق رؤية الحركة عبر المنظومة الجديدة، التي خانتها الرئيس سلفاكير على حسب تعبيره.

وقال القيادي البارز ، ان الحزب الجديد سيعمل مع الحركات المعارضة الرافضة لإتفاق السلام ، ضد الرئيس سلفاكير. من أجل تأسيس دولة فيدرالية ديمقراطية.

تمرد فاقان أموم ، ضد الحكومة السودانية في عام 1982 . وانضمت مجموعته إلى جماعات المتمردين الأخرى في عام 1983 لتشكيل الحركة الشعبية لتحرير السودان .