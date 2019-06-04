انقسامًا داخليًا .. في هذه الدول العربية: العيد يومان والشعب واحد

يحل عيد الفطر المبارك على العالم الإسلامي هذه الأيام، بينما تشهد بعض الدول العربية انقسامًا سياسيًا، ظهر جليًا في رؤية هلال شوال.

وبينما أعلنت بعض الدول أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، وأعلنت أخرى أنه مكمل لشهر رمضان، شهدت دول انقسامًا داخليًا، كما هو الحال في سوريا واليمن والعراق، إضافة إلى السودان.

وفي سوريا، أعلن القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود المعراوي، أنه لم يُرَ هلال شهر شوال الإثنين، وعليه فإن أول شوال، وأول أيام عيد الفطر، هو الأربعاء، بحسب وكالة ”سانا“ للأنباء التابعة للنظام.

بينما قال المجلس الإسلامي السوري، التابع للمعارضة، في بيان: ”نظرًا لاعتماد دخول شهر شوال في الأقطار المجاورة لسوريا، فإن المجلس الإسلامي قرر أن الثلاثاء (الرابع من الشهر الجاري) هو أول أيام عيد الفطر“.

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وفي اليمن، أعلنت دار الإفتاء اليمنية التابعة للشرعية، في العاصمة المؤقتة اليمينة عدن، بأن يوم غدٍ الثلاثاء هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك.

في حين أعلنت دار الإفتاء التابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء، بأن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ويوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، في المناطق التي تسيطر عليها.

وفي العراق، أعلن رئيس ديوان الوقف السني، عبد اللطيف الهميم، خلال مؤتمر صحفي، أن الثلاثاء هو غرة شوال، وأول أيام عيد الفطر.

بينما قال مكتب المرجع الشيعي، علي السيستاني، في بيان مقتضب، إنه ”سيتم الثلاثاء تحري رؤية هلال شوال، حيث إن الإثنين هو الثامن والعشرين من رمضان“.