5 % ارتفاع بالعجز التجاري للمغرب على أساس سنوي في يناير-أبريل

قال مكتب الصرف في المغرب اليوم الاثنين إن العجز التجاري للبلاد سجل 67.2 مليار درهم (سبعة مليارات دولار) في الأربعة أشهر الأولى من 2019، بزيادة 5 % مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفعت الواردات 4.7 في المئة إلى 167.6 مليار درهم، متجاوزة الصادرات التي بلغت 100.3 مليار درهم بزيادة 4.5 في المئة.

وضغطت واردات الطاقة، بما فيها الغاز والنفط، على الميزان التجاري للمغرب بارتفاعها 5.5 في المئة إلى 26 مليار درهم، حيث شكلت 15.5 في المئة من إجمالي الواردات.