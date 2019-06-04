تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السودانية، أن النائب العام المكلف، الوليد سيد أحمد، أصدر قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث فض قوات الأمن لاعتصام المحتجين في الخرطوم أمام القيادة العامة للجيش، والتي أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى صباح اليوم الاثنين.

وقال المسؤول بالنيابة لوكالة “سبوتنيك” إن النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد أصدر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق حول الأحداث التي وقعت صباح اليوم 29 رمضان أمام القيادة العامة للجيش”.

وتابع المصدر أن “اللجنة تتكون من رؤساء النيابات ووكلاء أعلى النيابات ووكلاء أول نيابات وممثلين عن الشرطة وممثلين عن القضاء العسكري”، مضيفا أن “التحقيق سيجرى فورا”.