أسرة محمد صلاح تذبح العجول والخراف.. إحتفالاٍ بلقب الأبطال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

احتفلت قرية نجريج، التابعة لمركز بسيون محافظة الغربية، مسقط رأس محمد صلاح اللاعب المصري المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، بفوز صلاح مع فريقه بدوري أبطال أوروبا، عقب تغلبه على فريق توتنهام بهدفين مقابل لا شيء.

وسهرت القرية حتى الصباح، وخرج مواطنوها في مسيرات، للتعبير عن فرحتهم بفوز ابن قريتهم بأول بطولة قاريه مع فريقه الإنجليزي، فيما احتفلت أسرة صلاح مع الأهالي، وأعلنت ذبح عدد من الخراف والعجول، احتفالا بفوز صلاح.

وبحسب العربية شاهد والد صلاح المباراة مع عدد من الأهالي في منزله، وعقب المباراة اتصل بابنه مهنئا له على الفوز، فيما شاهد ماهر أنور اشتية عمدة القرية المباراة مع بعض الأهالي، واحتفل الجميع بفوز ابن قريتهم باللقب.

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وكشف عبدالعزيز البنبي، خال محمد صلاح ورئيس مجلس إدارة مركز شباب محمد صلاح بالقرية، أنه سيتم تنظيم احتفالية كبيرة اليوم الأحد في مركز الشباب، عقب انتهاء الدورة الرمضانية للاحتفال بفوز محمد صلاح مع فريقه باللقب، معربا عن أمنيته أن يحمل صلاح كأس بطولة الأمم الأفريقية مع منتخب مصر، في البطولة التي ستنطلق منافساتها في القاهرة 22 يونيو الحالي.

من جانبه تقدم نادي المقاولون العرب -وهو النادي الذي كان يلعب فيه محمد صلاح قبل رحلة احترافه الأوروبية- بالتهنئة للاعب، كما هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد صلاح.

وأعرب صبحي عن سعادته بما يقدمه محمد صلاح من مستوى متميز، جعله واحدا من أفضل لاعبي العالم، مشيرا إلى أن صلاح يعتبر خير سفير لمصر في أوروبا، وصورة مشرفة لشباب مصر في الخارج.