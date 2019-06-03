- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
ذكر تقرير صادر عن الشرطة البرازيلية أن امرأة اتهمت نيمار نجم المنتخب وباريس سان جيرمان باغتصابها في العاصمة الفرنسية.
وأخفت الشرطة هوية المرأة التي قالت للمحققين في ساو باولو إنها تعرفت على نيمار عبر تطبيق إنستغرام، واقترح عليها مقابلته في باريس.
وأرسل مساعد نيمار تذكرة طيران إليها، وأقامت في أحد فنادق باريس بداية من 15 مايو/أيار الحالي.
وقالت الشاكية للشرطة إن نيمار وصل متأخرا إلى الفندق وكان يبدو أنه في “حالة سكر” وأكدت أنها تعرضت للاغتصاب وأن اللاعب كان “عدائيا وعنيفا”.
وأضاف التقرير أن المرأة أوضحت أنها عادت إلى البرازيل بعد ذلك بيومين دون إبلاغ الشرطة الفرنسية عن واقعة الاغتصاب لأنها كانت “محطمة نفسيا وخائفة من الإعلان عن التفاصيل في دولة أخرى”.
في المقابل، اعتبر نيمار داسيلفا سانتوس والد اللاعب ووكيل أعماله أن الأمر كان “فخا” وقال إن الشاكية التقت ابنه بكامل إرادتها وأكد أن الفريق القانوني يملك كل الأدلة التي تبرئ نيمار.
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة جديدة.. نيمار متهم بالاغتصاب في باريس.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.