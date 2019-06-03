أزمة جديدة.. نيمار متهم بالاغتصاب في باريس.!

الخليج 365 :

ذكر تقرير صادر عن الشرطة البرازيلية أن امرأة اتهمت نيمار نجم المنتخب وباريس سان جيرمان باغتصابها في العاصمة الفرنسية.

وأخفت الشرطة هوية المرأة التي قالت للمحققين في ساو باولو إنها تعرفت على نيمار عبر تطبيق إنستغرام، واقترح عليها مقابلته في باريس.

وأرسل مساعد نيمار تذكرة طيران إليها، وأقامت في أحد فنادق باريس بداية من 15 مايو/أيار الحالي.

Advertisements

وقالت الشاكية للشرطة إن نيمار وصل متأخرا إلى الفندق وكان يبدو أنه في “حالة سكر” وأكدت أنها تعرضت للاغتصاب وأن اللاعب كان “عدائيا وعنيفا”.

وأضاف التقرير أن المرأة أوضحت أنها عادت إلى البرازيل بعد ذلك بيومين دون إبلاغ الشرطة الفرنسية عن واقعة الاغتصاب لأنها كانت “محطمة نفسيا وخائفة من الإعلان عن التفاصيل في دولة أخرى”.

في المقابل، اعتبر نيمار داسيلفا سانتوس والد اللاعب ووكيل أعماله أن الأمر كان “فخا” وقال إن الشاكية التقت ابنه بكامل إرادتها وأكد أن الفريق القانوني يملك كل الأدلة التي تبرئ نيمار.