سوريا تعلن موعد أول أيام العيد

أعلن القاضي الشرعي الأول في دمشق، قبل قليل، أن يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم ويوم الأربعاء هو الأول من شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.
كما أعلنت دار الإفتاء المصرية أن أول أيام عيد الفطر يوافق يوم غد الأربعاء.
وتضمنت قائمة الدول المعلنة عن حلول عيد الفطر يوم الثلاثاء، كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين والعراق وقطر.
فيما أعلنت كل من الأردن وفلسطين ومصر وسوريا، أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.
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