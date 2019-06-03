لجنة أطباء السودان المركزية: أكثر من 30 قتيلا إجراء فض الاعتصام بالخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن وقوع أكثر من ٣٠ قتيل خلال عملية الفض أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم، ووقوع العشرات من من المصابين.

وكانت قوات الأمن صباح اليوم الاثنين، قامت بقض الاعتصام لعدد من المتظاهرين.