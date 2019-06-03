أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن وقوع أكثر من ٣٠ قتيل خلال عملية الفض أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم، ووقوع العشرات من من المصابين.
وكانت قوات الأمن صباح اليوم الاثنين، قامت بقض الاعتصام لعدد من المتظاهرين.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة أطباء السودان المركزية: أكثر من 30 قتيلا إجراء فض الاعتصام بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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