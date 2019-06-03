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راموس يوجه ضربة قاضية إلى صلاح

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كشفت صحيفة "سبورت الإسبانية" أن المدافع الإسباني "سيرجيو راموس "لاعب ، يرفض التعاقد مع الدولى المصري محمد صلاح نجم الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة، أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يصر على ضم صلاح الذى تبلغ قيمته التسويقية 150 مليون يورو، خاصة بعد تتويجه بلقب مع الريذز وتحقيقه للقب هداف لموسمين متتاليين، ولكن يواجه صعوبة من راموس.

وأشارت الصحيفة إن راموس لم ينسي حتي الأن الإضطهاد الذي حدث له بعد إصابة محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 وهجوم الصحافة المصرية عليه وتلقيه تهديدات.
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