راموس يوجه ضربة قاضية إلى صلاح

كشفت صحيفة "سبورت الإسبانية" أن المدافع الإسباني "سيرجيو راموس "لاعب ريال مدريد، يرفض التعاقد مع الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.
وأكدت الصحيفة، أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يصر على ضم صلاح الذى تبلغ قيمته التسويقية 150 مليون يورو، خاصة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع الريذز وتحقيقه للقب هداف الدوري الإنجليزي لموسمين متتاليين، ولكن يواجه صعوبة من راموس.
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