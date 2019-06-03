وقال رئيس ديوان الوقف السني والمجمع الفقهي لكبار العلماء، الشيخ عبد اللطيف الهميم، في بيان صادر إنه بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال، سيكون يوم غد الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.
فيما لم يصدر عن الوقف الشيعي أو المرجع الأعلى السيد علي السيستاني أي بيان حيال ذلك.
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وفي وقت سابق أكدت كل من ماليزيا وإندونيسيا وأستراليا والفلبين ونيوزيلندا تعذر رؤية هلال شوال، معلنة أن يوم غد الثلاثاء سيكون المتمم لشهر رمضان، بينما يكون يوم الأربعاء هو يوم عيد الفطر، وهو ما كان متوقعًا مسبقًا من قبل الفلكيين الذين أكدوا عدم إمكانية رؤية الهلال.
وكان الفلكيون يتوقعون أن هلال شوال سيغيب في هذه الدول قبل غروب الشمس، وعليه تستحيل رؤية الهلال في تلك المناطق.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. السعودية تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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