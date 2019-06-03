شلل تام في السودان ومليشيا الدعم السريع تستبيح شوارع الخرطوم

إستباحت مليشيا الدعم السريع كل شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، عقب فض إعتصام القيادة العامة للجيش بالقوة، وانتشرت تلك المليشيا في معظم الشوارع الرئيسية تعتدي علي المواطنين بالسياط، والعصي، فضلا عن إطلاق الرصاص بصورة عشوائية.
وإنقضت قوة كبيرة من مليشيا الدعم السريع وكتائب الأجهزة الأمنية في وقت مبكر من فجر “الإثنين” علي اعتصام القيادة العامة للجيش، وفضته بالقوة، بعد أن اطلقت النار بصورة عشوائية والغازات المسيلة للدموع.
أن معظم الشوارع المؤدية الي الخرطوم مغلقه بأمر الثوار، الذين اقاموا المتاريس، واعلن تجمع الطيارين السودانيين الدخول في إضراب عام استجابة لدعوة تجمع المهنيين وحلفائه في قوي اعلان الحرية والتغيير، وتشهد مدن السودان الاخري عمليات كر وفر مع قوات مليشيا الدعم السريع.
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