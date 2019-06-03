جثث المحتجين تطفو على سطح نهر النيل

قالت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الإثنين، إن جثث عدد من المحتجين بدأت تطفو على سطح نهر النيل عقب فض اعتصام الخرطوم بالقوة من قبل المجلس العسكري صباح اليوم
ونقلت اللجنة عن شهود عيان قولهم إن" عدد من الثوار سقطوا شهداءً على أرض ميدان الاعتصام بالقيادة العامة للقوات المسلحة وتم التخلص منهم في النيل".
وتابع البيان "هناك بعض الجثث بدأت بالطفو على سطح النيل"
وفي وقت سابق من اليوم، الإثنين، أكدت قوي الغييرسقوط 13 قتيلا وعشرات الجرحى في الاشتباكات التي تشهدها الخرطوم منذ الصباح في ساحة اعتصام القيادة العامة للجيش، معلنة وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي وعزمها العمل على تقديم قادته لمحاكمات عادلة.
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