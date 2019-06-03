أخبار لا تفوتك| طاقة مصر تقترب للسودان.. وتحذير تركي لهؤلاء (موجز)

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:



تركيا تحذر مواطنيها في السودان من الاقتراب من منطقة الاعتصام

حذرت السفارة التركية في العاصمة السودانية الخرطوم مواطنيها من الخروج والاقتراب من المناطق المحيطة بعد محاولة قوات الأمن فض الاعتصام المقام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم.

وقال السفير التركي، عرفان نظير أوغلو، إن السفارة تراقب تطورات الوضع، "ويمكن لأفراد الجالية التركية التواصل مع السفارة في حالات الطوارئ".

وتعليقاً على محاولة قوات الأمن السوداني لفض الاعتصام المُقام أمام مقر القيادة في الخرطوم، قالت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إنها قررت تعليق كافة الاتصالات والمفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي

يذكر أن قوى إعلان الحرية والتغيير كانت تجري مفاوضات مع المجلس العسكري حول نقل السلطة إلى حكومة مدنية في أعقاب إطاحة الجيش بحكم الرئيس عمر البشير في أبريل ماضي.

فرنسا للأطراف السودانية: "عودوا للمفاوضات"

دعت فرنسا إلى "محاسبة المسؤولين عن قمع المتظاهرين في السودان".

وبحسب وزارة الخارجية الفرنسية حثت باريس المعارضة والمجلس العسكري على العودة إلى طاولة المفاوضات.

تصريح جديد من المعارضة بشأن إعتصام الخرطوم

قالت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الاثنين، إن اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم "تم فضه بالكامل" من قبل أجهزة الأمن والدعم السريع.

وأضافت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات: "لم نتمكن حتى من إخراج بعض الضحايا من مقر الاعتصام"، مشيرة إلى سقوط 13 قتيلا على الأقل وأكثر من مئة جريح.

وناشد التحالف السياسي المهني، "الشرفاء" في القوات المسلحة السودانية "القيام بواجب حماية الشعب من استهداف المحتجين السلميين".

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وأعلنت الحرية والتغيير وقف كافة الاتصالات مع المجلس العسكري الانتقالي، ودعت إلى العصيان المدني الشامل والمفتوح، اعتبارا من اليوم 3 يونيو 2019، احتجاجا على فض الاعتصام.

وأردفت: "نعلن أنه لم يعد أهلا (المجلس العسكري) للتفاوض مع الشعب السوداني، وأن قادة وأعضاء هذا المجلس يتحملون المسؤولية الجنائية عن الدماء التي أريقت منذ 11 أبريل 2019".

مصر تؤكد جاهزية الشبكة لبدء تصدير الطاقة إلى السودان

أكدت وزارة الكهرباء، جاهزية الشبكة المصرية لبدء تصدير الطاقة إلى السودان، بعد اكتمال خطوط الربط بين البلدين، وأن التشغيل الفعلي يأتي وفقًا لرغبة الجانب السوداني، نظرًا للأحداث السياسية التي يمر بها، موضحةً أن تعليمات الرئيس السيسي تتضمن تقديم كامل الدعم الفني للجانب السوداني، لتحقيق تكامل شبكتي كهرباء البلدين.

من ناحية أخرى، يعقد خبراء الطاقة فى مصر واليونان وقبرص، عدة اجتماعات مكثفة خلال الشهر الجاري، للاتفاق على كميات الكهرباء المصدرة من مصر إلى أوروبا في المرحلة الأولى، والاتفاق على التعريفة والأسعار التي يتم تحديدها، وفقًا لأسعار بورصة لندن، وطرق استعادة الاستثمارات التي توفرها الشركات الاوروبية والبالغة اكثر من 2 مليار يورو، ومراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية التى تم اجرائها لهذا المشروع تمهيدا لبدء الاجراءات التنفيذية العام المقبل.

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء المصري، أن تحقيق التعاون الإقليمى فى مجال الطاقة الكهربائية له المردود الإيجابى على استخدام الموارد الطبيعية للطاقة بشكل أمثل، وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة تعتمد على تكامل سياسات الدول، موضحًا أن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الإقليمية وترتبط مع دول الجوار شرقًا (مع الأردن) وغربًا (مع ليبيا)، وجنوبا تم الانتهاء من خط الربط الكهربائى مع السودان وتم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالًا مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا.

وأشار الى ان المرحلة القادمة تتطلب تشريعات خاصة بما يحقق المرونة ويمكن مصر ان تصبح مركزا اقليميا لعبور الطاقات الكهربائية المنتجة منها ومن افريقيا ودول المشرق والمغرب العربى الى اوربا وتتعاون مصر مع منظمة الربط الكهربائى العالمى والوكالة الدولية للطاقة المتجددة وغيرها وقد وقع قطاع الكهرباء مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة فى مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية.

بيان من الخارجية المصرية بشأن تطورات الأوضاع في السودان

أصدرت مصر بيانا اليوم علقت فيه على تطورات الأحداث في العاصمة السودانية الخرطوم غداة سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجاء في البيان: "تتابع مصر ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع على الساحة السودانية والأحداث الأخيرة وتداعياتها، وتعرب عن مواساتها لأسر الشهداء وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى. كما تؤكد مصر على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني".

كما أكد البيان "دعم مصر الكامل للسودان الشقيق في هذا الظرف الدقيق من تاريخه ومساندتها الكاملة للجهود الرامية لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء الشعب السوداني يقوم على الاستقرار والتنمية ويحقق الرخاء والرفاهية".