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لجنة أطباء السودان تكشف ماذا حدث لجثث المحتجين

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قالت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الإثنين، إن جثث عدد من المحتجين بدأت تطفو على سطح النيل عقب فض اعتصام الخرطوم بالقوة من قبل المجلس العسكري صباح اليوم.

ونقلت اللجنة عن شهود عيان قولهم إن" عدد من الثوار سقطوا شهداءً على أرض ميدان الاعتصام بالقيادة العامة للقوات المسلحة وتم التخلص منهم في النيل".

وتابع البيان "هناك بعض الجثث بدأت بالطفو على سطح النيل".

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