لجنة أطباء السودان تكشف ماذا حدث لجثث المحتجين

ونقلت اللجنة عن شهود عيان قولهم إن" عدد من الثوار سقطوا شهداءً على أرض ميدان الاعتصام بالقيادة العامة للقوات المسلحة وتم التخلص منهم في النيل".
وتابع البيان "هناك بعض الجثث بدأت بالطفو على سطح النيل".
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