شركة مصر للطيران تلغي رحلة الخرطوم

الخليج 365 :

ألغت شركة مصر للطيران رحلة كانت متجهة للخرطوم، الاثنين، وسط تصاعد وتيرة الأحداث في السودان بعد فض اعتصام لمحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش من قبل أجهزة الأمن والدعم السريع.وفي الخرطوم، أفادت مصادر محلية بتوقف رحلات الطيران الداخلية والخارجية بمطار الخرطوم الدولي، الاثنين، بالتزامن مع دعوات للتظاهرات في العاصمة السودانية، احتجاجا على فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم.وأوضحت المصادر أن توقف الرحلات من مطار الخرطوم، سببه عدم تمكن موظفي المطار من الوصول إلى أماكن عملهم، وتعثر حركة المواصلات بسبب التظاهرات وإغلاق عدد من الطرق بالحواجز.وفي الخرطوم، أفادت مصادر محلية بتوقف رحلات الطيران الداخلية والخارجية بمطار الخرطوم الدولي، الاثنين، بالتزامن مع دعوات للتظاهرات في العاصمة السودانية، احتجاجا على فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم.وأوضحت المصادر أن توقف الرحلات من مطار الخرطوم، سببه عدم تمكن موظفي المطار من الوصول إلى أماكن عملهم، وتعثر حركة المواصلات بسبب التظاهرات وإغلاق عدد من الطرق بالحواجز.

وقالت مصر للطيران في بيان إن الرحلة التي كانت مقررة الاثنين ألغيت ” نظرا للأحداث الجارية في السودان”.

وأضافت الشركة المصرية” أن مركز العمليات المتكامل التابع للخطوط الجوية يتابع تطورات الموقف أولا بأول؛ لمعرفة أي جديد في هذا الشأن”.

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وفي الخرطوم، أفادت مصادر محلية بتوقف رحلات الطيران الداخلية والخارجية بمطار الخرطوم الدولي، الاثنين، بالتزامن مع دعوات للتظاهرات في العاصمة السودانية، احتجاجا على فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم.

وأوضحت المصادر أن توقف الرحلات من مطار الخرطوم، سببه عدم تمكن موظفي المطار من الوصول إلى أماكن عملهم، وتعثر حركة المواصلات بسبب التظاهرات وإغلاق عدد من الطرق بالحواجز.

وقال شهود عيان وقادة الاحتجاج وقت الظهيرة إن قوات الأمن سيطرت على كامل ميدان الاعتصام تقريبا، وفرقت اعتصاما دام شهورا لمطالبة الجيش بالتنازل عن السلطة.

وسقط 13 قتيلا على الأقل وأصيب المئات، الاثنين، خلال “فض اعتصام” المحتجين أمام مقر الجيش في الخرطوم.