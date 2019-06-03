كولمبيا ..!!.. بقلم الطاهر ساتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

:: عندما عجزنا عن إستغلال شواطئ النيل بالخرطوم للصالح العام، تحولت الشواطئ إلى أوكار للجرائم.. والمنطقة المسماة بكولمبيا، وهي المقابلة النيل بجوار جامعة الخرطوم، واحدة من بؤر الفوضى بشارع النيل .. وما أكثر بؤر الفوضى بشواطئ النيل، أي ليست كولمبيا وحدها .. ومن الخطأ إتهام الثوار بتأسيس كولمبيا، لأن عمرها يتجاوز عُمر أصغر شهداء الثورة، و الشرطة تعلم ذلك ..!!

:: وفي الذاكرة واقعة عمرها سبع سنوات.. قبل عيد الأضحى بأسبوع، تلقى قسم الشرطة بشرق النيل بلاغاً يُفيد بأن هناك عمالة تدير منازلا للرذيلة والخمور بشاطئ النيل .. تحركت عربة الشرطة، وفيها العريف أحمد موسى، الى تلك المنطقة .. وشعرت العمالة بالشرطة..منهم من هرب، ومنهم من تم القبض عليه.. ولكن إمرأة ألقت بنفسها في النيل..لم يشعر بها أحد..ولكن تفاجأ العريف أحمد موسى بصرخة المرأة وإستنجادها..!!

:: بأخلاق المهنة، رمى بنفسه الى النيل.. وصلها وهي في الرمق الأخير.. ومسكها ودفعها أمامه حتى وصل بها الي بر الأمان وهي في حالة إغماء..ثم أراد أن يصعد الي أعلى، ولكن شاء القدر بأن يكون المسار الذي اختاره للصعود جزءً من هدام آيل للإنهيار، فانهار عليه وقتله .. استشهد أحمد موسى، عليه رحمة الله، وهو يؤدي واجب انقاذ إمراة تبيع الخمر باحدى مناطق كولمبيا بشارع النيل، قبل سبع سنوات .. !!

:: وكل وقائع تلك الحادثة موثقة في إرشيف الزاوية، وما القصد من إجترارها إلا التأكيد بأن منطقة كولمبيا – الواقعة بجوار جامعة الخرطوم – أقدم من ساحة إعتصام الثوار بعقود .. وهي من المناطق المعزولة، ولا يرتادها غير المخمورين والمسطولين، ثم الشرطة التي تطاردهم ( عند اللزوم) .. وبالمناسبة، ما لم يعد مخفياً هو أن مناطق كثيرة بالخرطوم و الولايات لا تختلف كثيراً عن كولمبيا من حيث العزل المنتج والمصدر للجرائم..!!

:: فالعزل ليس بالجدار، بل بعدم ترقيتها ثم بتجفيفها من الخدمات، لحد التحول إلى أوكار مهجورة .. والعامل المشترك بين هذه المناطق الفقيرة – والضاجة بالتخلف والجريمة – هو ( التهميش)، أي عدم التخطيط الجغرافي والتنموي.. وكثيراً ما ناشدنا السلطات، ولكن لاحياة لمن تناشد .. ليست بالشرطة وحدها تكافح الأنظمة حوادث وجرائم كولمبيا وغيرها، بل بالتنمية البشرية التي تتكئ على قواعد (التخطيط الجيد) و( التنفيذ الأجود).. !!

:: وغير بعيد عن كولمبيا، هناك أحياء لا تختلف عنها في مستوى الجرائم .. وتبقى الأسئلة، كيف حال سكان هذه الأحياء والمناطق المعزولة، وكيف يجب أن يكون؟.. وكيف حالتهم الصحية، وكيف يجب أن تكون؟.. وكيف وضعهم الإقتصادي، وكيف يمكن تحسينه بحيث لاتكون أثمان الخمر و الرذيلة مصدر( قوت يومهم) ؟.. وكم نسبة تسرب تلاميذهم من مدارس الأساس (إن وجدت)، وكيف يجب تقزيم النسبة بحيث لايرث الأبناء شقاء الأباء والأمهات ..؟؟

:: وهذا ما يسمى بالدراسة، وكثيراُ ما طالبنا بها لمعالجة كوارث المناطق والأحياء المهجورة، ولكن لاحياة لمن تناشد .. وعليه، بجهود تبذلها في المناطق و الأحياء المهجورة، وبأموال تنفقها في تنمية سكانها، وتحسين حالهم، تقي الأنظمة شعوبها من المخاطر، وكذلك تقزم بنود الصرف على دوريات الشرطة وغيرها من وسائل التخدير.. فالوقاية خير من العلاج، وكذلك العلاج خير من وسيلة التخدير المسماة ب ( الكشات).. !!