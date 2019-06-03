شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ الأسبوع الماضي وانباء بورتسودان تتحدث عن تكدس كبير جدا للمعتمرين وسط حالة مزرية وصعوبة شديدة في توفر الخدمات الضرورية من طعام وشراب وسكن ومرافق صحية بل هناك من يقول انها انعدمت في بعض الأحيان مما فاقم مأساة الناس وزاد من معاناتهم ، وفي الاخبار أن حكومة الولاية ومنظمات المجتمع المدني في مدينة بورسودان سجلت غيابا عن هذه الأزمة باستثناء بعض التحركات المحدودة هنا وهناك والتي لم تفلح الا في علاجات جزئية ومحدودة جدا بكل أسف .

مشاكل المعتمرين تتجدد كل عام دون أن تتوفق السلطات( محلية واتحادية) في علاجها مما يستدعي أن يقف الجميع عند هذه النقطة ويصلوا الى الحل ويمنعوا تكرار هذه الأزمة سنويا خاصة وأنها تأتي في وقت صعب فالناس في شهر الصيام ولايتحملون بذل المزيد من الجهد أضف إلى ذلك أنهم يريدون الوصول إلى الأراضي المقدسة حتي يفوزوا بقضاء أيام من الشهر الكريم في الرحاب الطاهرة لكن لم يتوفقوا في الحصول علي مرادهم وحتي عندما طالب البعض منهم بارجاعه الي الخرطوم (وحردوا العمرة) لم يحصل علي طلبه وبقي معلقا في بورسودان فلا هو وصل مكة ولارجع الخرطوم .

صحيح أن كثيرين سافروا عبر البحر ولكن الصحيح أيضا أن كثيرين لم يوفقوا ولابد من مراجعة دقيقة للاسباب التي أدت إلي هذا الوضع المزري ومعالجتها جذريا ومعاقبة كل من ثبت تورطه في المأساة ونقول للجميع

اتقوا الله في ضيوف الرحمن يا قوم .