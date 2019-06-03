فض الاعتصام و قتل المواطنين .. ماذا يجري ومن وراءه ؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فجر اليوم الاثنين تفاجأ الكثيرون خارج وداخل محيط الاعتصام أمام القيادة العامة بالخرطوم بهجوم مكثف ومن عدة جهات على المعتصمين مصحوبا بإطلاق نار مكثف ، وقد استيقظت الخرطوم اليوم على هذا الحدث ، وذكرت بعض الأنباء أن الجهات المهاجمة بدأت في حرق الخيام وسط الساحة وأن عددا من المعتصمين انفضوا بعد تمشيط المنطقة عسكريا .

الجميع أكدوا أن الهجوم وقع وان الطرق المؤدية إلى وسط الخرطوم مغلقة تماما بواسطة القوات الأمنية مع الاختلاف حول الجهة التي باشرت بالضبط الهجوم وإغلاق الطرق إلى وسط المدينة هل هي القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع .

تجمع المهنيين من جهته أعلن رفضه التام للهجوم الذي جرى صباح اليوم على المعتصمين ودعا الى الدخول في عصيان مدني شامل حتي يتم اجبار السلطات العسكرية علي تسليم الحكم الي إدارة مدنية بالكامل .

مدير مكتب قناة العربية بالخرطوم الاستاذ سعد الدين ابراهيم قال عبر شاشة قناتهم أن شهود عيان أكدوا وصول رتل من السيارات العسكرية قادمة من جنوب الخرطوم واتجهت إلى وسط المدينة وقال إن البعض ذكروا لهم ان العربات تزيد عن الثلاثمائة سيارة وآخرون أكدوا أن السيارات تصل إلى الخمسمائة وأنها تضم قوات مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة ممثلة في قوات الاحتياطي المركزى وقوات مكافحة الشغب وربما غيرها من الوحدات العسكرية المختلفة .

مصادر إعلامية مختلفة نقلت عن لجنة اطباء السودان المركزية أن اكثر من 15 قتلا وسقوط عشرات الجرحي بعضهم إصابته خطيرة وذلك في إحصاء اولي للهجوم الذي وقع على المعتصمين صباخ اليوم الاثنين وسط حديث عن تضييق رسمي تتعرض له العيادات الميدانية ومنعها من تقديم خدماتها واسعافاتها الأولية للمصابين وهذا الأمر ان صدق فانه سيعجل بتناقص إعداد المؤيدين المجلس العسكري الانتقالي ممن خرجوا قبل يومين يرفعون شعارات تفويض العسكر لحكم البلد .

انه صباح حزين على الخرطوم ففي خواتيم الشهر الكريم وتهيؤ الناس للعيد السعيد ومع التأكيدات المستمرة والكثيرة من قادة المجلس العسكري الانتقالي علي عدم وجود أي نية لفض الاعتصام بالقوة مهما طالت فترته فهاهي الصورة تتبدل والأمور على الأرض تتغير والمجلس العسكري الانتقالي يغدر بالجمهور ويحنث بوعده فهل لهذا التحول السلبي ارتباط بزيارة حميدتي الي السعودية واجتماعه بمحمد بن سلمان وكذلك زيارات الفريق البرهان الى مصر والإمارات والسعودية واختتام ذلك بلقاء مع محمد بن سلمان ؟ البعض يرون أن هذه الزيارات لهذه العواصم والاجتماع بالسيسي ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان هي التي عجلت بإطلاق النار على المعتصمين وقتلهم في هذا اليوم .