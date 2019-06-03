موقف عزيز كريم .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اذا ارادت امريكا التفاوض معنا

فعليها الدخول من بوابة الاحترام ودون ذلك فلا تفاوض .

اعداؤنا كانوا يعلنون عن شروط لبدء مفاوضات معنا، لكنهم اصبحوا يؤكدون على عدم وجود أي شرط لهم للتفاوض مع ايران .

كانوا يهددون باستهدافنا واليوم يعلنون انهم لاينوون خوض أي حرب .

على الطرف الذي قلب طاولة المفاوضات وداس على الاتفاق النووي العودة للظروف العادية

كلام قوي ولا يصدر إلا عن جهة قوية عزيزة لاتعرف الخنوع ولايرهبها التهديد والوعيد .

انه كلام الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني الذي يعلق علي دعوة الرئيس ترامب ووزير خارجيته بومبيو الإيرانيين الي الدخول في تفاوض مباشر وقول ترامب في اليابان أنهم لايسعون الي اسقاط الحكومة الإيرانية فقط يريدونها أن تجلس معهم ويتفاوضوا حتي يصلوا الي اتفاق جديد بحسب تعبير ترامب ، ولحق ذلك كلام الوزير بومبيو في سويسرا أنهم يريدون التفاوض مع إيران دون قيد أو شرط وهذا التحول الكبير جدا من الإدارة الأمريكية وتغيير موقفها 100% إنما جاء بعد يقينها أن الشعب الايراني ملتف حول قيادته وأنهم لايرغبون في الحرب لكنهم لايهابونها أن فرضت عليهم ، وبعد إدراك امريكا وحلفاؤها أن أي حرب ستكون نتاؤجها كارثية ومدمرة ليس علي إيران وحدها لكن علي الأمريكيين وحلفائهم علي السواء .

إيران اليوم ومن موقف العزة والكرامة تقول لامريكا وفي وجهها وتحت مسمع ومرأي العالم اننا نطلب منكم أن تعاملونا باحترام وامريكا التي لم تعرف هذه اللغة تدرك جيدا أن إيران لن تستسلم ولن تخضع وان تنكسر أمام الوعيد والتهديد.

التحية لإيران العزيزة القوية الصامدة والتحية لشعبها المقاوم ولحكومتها وقيادتها الرشيدة وليت بلداننا العربية تتعلم من الإيرانيين العزة والكرامة .