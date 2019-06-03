السفير البريطاني معلقاً على فض الاعتصام: لا عذر لأي هجوم من هذا القبيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعرب السفير البريطاني في السودان عن قلقه الشديد، إزاء فض ساحة اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

ونشر السفير البريطاني، اليوم الاثنين، على حسابه على “تويتر” يقول: “يساورني قلق شديد إزاء إطلاق النار الكثيف الذي كنت أسمعه على مدار الساعة الماضية من مقر إقامتي والتقارير التي تفيد بأن قوات الأمن السودانية تهاجم موقع الاعتصام مما أدى إلى وقوع إصابات”.

وتابع: “لا عذر لأي هجوم من هذا القبيل. ويجب أن يتوقف الآن”.

من جانبها، أعلنت لجنة الاطباء ارتفاع حصيلة القتلى في ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة إلى 9 أشخاص، بالإضافة إلى عدد كبير من الإصابات مشيرة الى ان الارقام في تزايد مستمر في حين أفادت مصادر بسقوط 13 قتيل في الخرطوم وقتيل في أم درمان .