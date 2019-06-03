رهان غريب يدفع فتاة للزواج من أبيها.. والقضاء يصدر حكمه

في حادثة نادرة، دفع رهان غريب لشقيقتين، إحداهما للاقتران من أبيها والعيش معه كزوجة في ولاية نبراسكا الأمريكية.

في التفاصيل التي أدلت بها شرطة الولاية، بأن ترافيس فيلدغروف البالغ من العمر 40 عاما التقى بابنته سامانثا كيرشنر البالغة من العمر 21 عاما لأول مرة قبل ثلاث سنوات فقط، بعد أن علمت الفتاة من والدتها اسم أبيها.

وبحسب التقارير الواردة من التحقيق، بأن العلاقة تحولت بين الرجل وابنته إلى قصة غرامية، وتزوجا في مطلع شهر أكتوبر.

وقالت سامانثا خلال التحقيقات، إن هذه العلاقة جاءت بمبادرة منها بعد مراهنة بينها وأختها غير الشقيقة بشأن من منهما ستمارس الجنس أولا مع والدهما. وفقا لموقع "The Omaha World-Herald".

وقال جيف لوفلر محامي الدفاع لفيلدغروف، إن موكله تعرض للإصابة في رأسه في السابق، سعيا منه لتبرئته وبانه شخص مختل عقليا. مضيفا بأنه يشعر بالحرج من فعلته.

لتطلق محكمة الولاية حكمها بالسجن على الأب لمدة عامين، حيث تعتبر هذه أشد عقوبة كان بوسع القضاء فرضها على فيلدغروف.