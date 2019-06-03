الهلال في المركز 15 والمريخ 29 لأفضل 50نادياً في تصنيف الكاف

أصدر الاتحاد الأفريقي تصنيفاً أفضل 50 نادياً لموسم 2018/2019 حيث جاء ممثلا السودان الهلال في المركز 15 فيما حل المريخ في المركز 29 وجاء هلال الأبيض في المركز 42 في قائمة أفضل 50 فريقاً حيث ضمت القائمة مازيمبي الكنغولي في المركز الأول والوداد البيضاوي في المركز الثاني والترجي التونسي في المركز الثالث والأهلي المصري في المركز الرابع وصن داونز الجنوب افريقي في المركز الخامس والنجم الساحلي التونسي في المركز السادس والزمالك المصري في المركز السابع وهوريا الغيني ونهضة بركان المغربي في المركز العاشر.

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