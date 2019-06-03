فرنسا للأطراف السودانية: "عودوا للمفاوضات"

دعت فرنسا إلى "محاسبة المسؤولين عن قمع المتظاهرين في السودان". وبحسب وزارة الخارجية الفرنسية حثت باريس المعارضة والمجلس العسكري على العودة إلى طاولة المفاوضات.

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