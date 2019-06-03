إيقاف لاعب المريخ بكري المدينة

أصدر نادي المريخ قرارًا اليوم”الأثنين” بإيقاف اللاعب بكري المدينة حتى المثول أمام لجنة التحقيق التي كوّنت مؤخرًا بشأن ما بدر منه في مباراة الفريق أمام هلال الأبيض في بطولة الممتاز.

وقال عضو مجلس المريخ هيثم الرشيد في تصريحٍ إنّ بكري المدينة سيمثّل أمام لجنة التحقيق التي ينتظر أنّ تجلس مع اللاعب قريبًا.

وكان بكري المدينة قد رفض الخروج من أرضية ملعب المباراة التي جمعت الفريق بهلال الأبيض بعد تلقيه بطاقة حمراء، قبل أنّ تعلّق المواجهة من قبل حكم اللقاء.

وأعلن المريخ عن انطلاقة تدريبات الفريق غدًا”الثلاثاء” تأهبًا لمباريات الدوري الممتاز.