أغلبية مطلقة تؤيد مقترح استكمال الدوري الممتاز

قالت مصادر موثوقة، باتحاد كرة القدم السوداني، إنه يتوقع إكمال مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019، وذلك بعد أن وجد المقترح الذي رفعه رئيس مجلس إدارة الاتحاد كمال شداد، الخميس الماضي، بإكمال الدوري بنظام جديد مع تعديل في لائحة المسابقة.

وكان رئيس الاتحاد السوداني، قد رفع لأعضاء مجلس إدارته، اقتراحًا لإجازته بالتمرير، ويتحدث عن إكمال مسابقة الدوري، بقسميه النخبة والتحدي، من دور واحد خلال يونيو / حزيران المقبل، على أن يهبط فريق واحد من مجموعة التحدي.

وكشف المصدر مساء امس السبت، أنه وردت للأمانة العامة موافقة، لاتحاد الكرة موافقة أغلبية مطلقة من أعضاء مجلس الإدارة على المقترح، وقد بلغ عدد الذين وافقوا حتى مساء امس السبت 18 عضوًا، من أصل 23.

وأضاف المصدر، أنه من المتوقع أن تصدر لجنة المسابقات، البرمجة الرسمية والنهائية للدوري السوداني، خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن مباريات دوري النخبة والتحدي، سوف تلعب بمدينتي الخرطوم والاُبَيِّض.