تصريح جديد من المعارضة بشأن إعتصام الخرطوم

وأضافت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات: "لم نتمكن حتى من إخراج بعض الضحايا من مقر الاعتصام"، مشيرة إلى سقوط 13 قتيلا على الأقل وأكثر من مئة جريح.
وناشد التحالف السياسي المهني، "الشرفاء" في القوات المسلحة السودانية "القيام بواجب حماية الشعب من استهداف المحتجين السلميين".
وأعلنت الحرية والتغيير وقف كافة الاتصالات مع المجلس العسكري الانتقالي، ودعت إلى العصيان المدني الشامل والمفتوح، اعتبارا من اليوم 3 يونيو 2019، احتجاجا على فض الاعتصام.
وأردفت: "نعلن أنه لم يعد أهلا (المجلس العسكري) للتفاوض مع الشعب السوداني، وأن قادة وأعضاء هذا المجلس يتحملون المسؤولية الجنائية عن الدماء التي أريقت منذ 11 أبريل 2019".
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