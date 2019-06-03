أقتصادي يتوقع اعادة النظر فى موازنة 2019م

الخليج 365 :

توقع الخبير الاقتصادى د محمد الناير محمد ان تنظر حكومة الفترة الانتقالية المرتقبة فى مجمل السياسات الاقتصادية التى كانت سائدة فى المرحلة الماضية ، واعادة النظر فى موازنة العام 2019م باعتبارها لا تتوافق مع التغيرات التى شهدتها البلاد مؤخرا

واشار فى تصريح ل (سونا)الى ان تحسن الاقتصاد السودانى وعودته للمسار الصحيح مرهون بالتوصل الى اتفاق بين المجلس العسكرى الانتقالى ،وتحالف قوى الحرية والتغييروتجمع المهنيين

واضاف ” لا نستطيع ان نقول ان الاقتصاد السودانى يسير فى الاتجاه الصحيح ما لم يتم انجاز نسبة ال5% المتبقية من الاتفاق، وان الاقتصاد لا يمكن ان يتجاوز هذه المحطة الا باتفاق

ونوه الى ان الامر يقتضى تشكيل هياكل حكم اولا والتى تشمل مجلس سيادى وحكومة كفاءات ومجلس تشريعى انتقالى ثم بعد ذلك تتولى حكومة الكفاءات اتخاذ السياسات الاقتصادية التى يمكن ان تصحح مسار الاقتصاد السودانى” متوقعا اعادة النظر فى هيكل الاقتصاد الكلى ، ومراجعة الدولار الجمركى وخفضه لصالح الانعاش الاقتصادى