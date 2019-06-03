شهاب محمد - الخرطوم - 3 يونيو، 2019 الخليج 365: قال السيدة اليسون كينغ المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية سنحاسب المجلس العسكري على مجزرة القيادة في السودان المادة السابقة الاتحاد الأوروبي: أولوينتا نقل السلطة سريعا إلى سلطة مدنية بالسودان المقالة القادمة أقتصادي يتوقع اعادة النظر فى موازنة 2019م

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