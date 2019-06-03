الجيش الإيراني: سنرد بشكل ساحق وحازم على أي تهديد تتعرض له الجمهورية الإسلامية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الجيش الإيراني اليوم الاثنين، أنه سيرد بشكل ساحق على أي تهديد يتعرض له نظام الجمهورية الإسلامية من قبل الولايات المتحدة و”أذنابها في المنطقة”.

وقال الجيش في بيان بمناسبة ذكرى وفاة الخميني: “في ظل لجوء الأعداء إلى استخدام الحد الأقصى من الضغوط، فإننا مستعدون للدفاع عن إيران في مواجهة أي عدوان”.

بدوره أكد الحرس الثوري أنه رغم المؤامرات التي تحاك ضد إيران بشكل مستمر، فإنها “عازمة على اجتياز العقوبات الظالمة”.

وأضاف في بيان أن “خطاب الثورة بات ينتشر في كل العالم، والقوة الإسلامية بدأت تشكل قطبا في هندسة القوى العالمية”.

هذا وقال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، حسين نقوي حسيني، إن الهدف من عرض الولايات المتحدة المفاوضات من دون شروط هو خلق حرب نفسية داخل إيران.

وأضاف أن الولايات ليست جادة لا في حديثها عن الحرب ولا في حديثها عن المفاوضات، مشيرا إلى أن الأمريكيين ينتهجون سياسة “العصا والجزرة” حيث يدقون حينا طبول الحرب، ويقرعون طبول المفاوضات حينا آخر.

روسيا اليوم